Мостовой — о поддержке Романцева: «Олег Иванович разбирается в футболе»

Бывший футболист сборной СССР и России Александр Мостовой в комментарии для «СЭ» отреагировал на слова бывшего главного тренера «Спартака» Олега Романцева. Ранее Романцев в интервью «СЭ» заявил, что Мостовой готов работать тренером.

«Просто Олег Иванович разбирается в футболе. Он сам был прекрасным защитником и капитаном сборной СССР. Раньше результаты потому и были, что тренировали люди, поигравшие на хорошем уровне: Романцев, Бесков, Газзаев, Лобановский. Олег Иванович все видит. Мне не 30 лет, а 50, а я еще ни разу в нашем футболе не был нужен. Готов ли рассмотреть предложение из Первой или Второй Лиги? Нет, на такое не готов. Ту же Вторую Лигу пусть «Абаскали» тренируют — те, кто в футбол не играл. Гвардиола или Зидан не шли же во вторые дивизионы своих чемпионатов», — сказал Мостовой «СЭ».

С 2023 экс-футболист проходит обучение на тренерскую лицензию в Академии РФС.

Дарик Агаларов