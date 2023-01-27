Александр Мостовой: «Он играет не на всю мощь, а в «ПСЖ» придется пахать»

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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал информацию об интересе «ПСЖ» к нападающему «Зенита» Малкому.
Ранее L'Equipe сообщил, что французский клуб возобновит переговоры с сине-бело-голубыми о переходе 25-летнего бразильца.
«Допускаю, что это очередной вброс, но, возможно, что-то в этом есть. Сейчас Малком претендует на то, чтобы быть лучшим футболистом в РПЛ, можно сказать, что он играет не на всю мощь, а в «ПСЖ» придется пахать. Там сумасшедшая конкуренция, там нужно напрягаться. Это будет непросто. Наверное, агенты прощупывают разные варианты», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».
Малком выступает за «Зенит» с августа 2019 года. Всего за клуб из Санкт-Петербурга он провел 90 матчей, забил 31 мяч и отдал 22 результативные передачи. Портал Tranfermarkt оценивает стоимость игрока в 24 миллиона евро.
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