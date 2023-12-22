Сегодня, 17:45
Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой в комментарии для «СЭ» отреагировал на назначение Томаша Амарала на пост спортивного директора красно-белых.
«Мне вообще все равно. Они народ уже настолько запутали, что все равно стало. Уже не обращаешь внимания на это. Если бы назначили кого-то известного, то мы бы могли рассуждать, а тут назначают то одного, то второго. Что только не втирали нам? Это не играет никакой роли. Они за последние 10 лет поменяли человек 50, наверное», — сказал Мостовой корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.
Амарал перешел в «Спартак» из «Бенфики», в которой на протяжении последних четырех с половиной лет работал старшим скаутом.
Англичанин Пол Эшуорт занимал пост спортивного директора в московском клубе с сентября 2022 года. Теперь он будет занимать должность технического директора красно-белых.
На зимний перерыв в РПЛ «Спартак» ушел на пятом месте (30 очков).