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4 апреля, 13:56

Мостовой — о новой карточке в FC25: «Не зря играл на высочайшем уровне. А не как многие, только языком чешут»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Бывший полузащитник сборной России и СССР по футболу Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» отреагировал на получение личной особой карточки в футбольном симуляторе FC25.

«Лишний раз подчеркивает, что я не зря играл в футбол на высочайшем уровне. А не как многие, только языком чешут. Но я к этим карточкам спокойно отношусь. В эти игры я не играю, хотя многие погружены в это. Иной раз встречаешь молодых ребят, а они мне говорят: «Мы вас купили, играли, а потом продали!» Был один случай, когда молодые ребята сказали, что ему много денег дали за меня, вот он и продал. Все правильно, как и в реальности. За деньги — да!» — сказал Мостовой «СЭ».

Будучи игроком, Мостовой выступал за «Спартак», «Сельту», «Бенфику», «Кан», «Страсбург» и «Алавес». Он является двукратным чемпионом СССР в составе красно-белых.

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Александр Мостовой
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