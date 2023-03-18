Мостовой: «Если в матче с ЦСКА «Зенит» потеряет очки, тогда надежда на чемпионскую гонку есть»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой отреагировал на поражение «красно-белых» от «Оренбурга» в матче 20-го тура РПЛ (0:2).

«Создает интригу в нашем чемпионате «Зенит». Давайте дождемся завтрашней игры петербуржцев с ЦСКА. Если в этом матче «Зенит» потеряет очки, тогда надежда на чемпионскую гонку есть. Если выиграет — скорее всего, борьба за золото закончится. Я понимаю, что у «Спартака» проблема в защите, но это вопрос для тренерского штаба. Когда «красно-белые» выигрывают, тогда они говорят, что у них все хорошо. Нас — экспертов — особенно не слушают, поэтому что говорить. Травма Джикии? Не сказал бы, что это будет сильная потеря, защитники у «Спартака» есть. С этим составом «красно-белые» должны быть в тройке, с Георгием или без», — приводит слова Мостового Metaratings.ru.

«Спартак» располагается на 2-м месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 40 очков за 20 матчей. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет 8 очков, при этом команда из Санкт-Петербурга провела на одну игру меньше.

«Оренбург» поднялся на 6-е место, на счету клуба 31 очко за 20 матчей.