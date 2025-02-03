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Сегодня, 13:09

Мостовой об уходе Николсона: «Кого только не было в «Спартаке» за 15 лет. Отдали — все забыли»

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Бывший игрок сборной СССР и России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» отреагировал на расторжение контракта «Спартака» с нападающим Шамаром Николсоном.

2 февраля красно-белый клуб объявил о расторжении соглашения с 27-летним ямайцем по соглашению сторон.

«Говорить, что является ошибкой, а что нет, мы не имеем права, когда говорим о «Спартаке». За 15 лет кого там только не было. Если сейчас начнем искать все фамилии, которые были в клубе, сколько же их там получится, думаю, больше, чем снега в Москве (смеется). Что касается Николсона, пришел, побыл, поиграл, где-то забил, где-то не получилось, где-то ушел в аренду, сейчас появился, ну, продали или отдали — все забыли», — сказал Мостовой «СЭ».

Николсон выступал за «Спартак» с января 2022 года. Он провел 57 матчей, забил 16 мячей и сделал шесть голевых передач. В текущем сезоне в активе форварда 4 гола и 2 результативные передачи в 14 играх во всех турнирах.

Вероника Ольшукова

4
Александр Мостовой
ФК Спартак (Москва)
Шамар Николсон
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