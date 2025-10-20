Видео
20 октября, 19:50

Мостовой: «Абаскаль соскучился по России? Советую ему возглавить такие команды, как «Чайка» или «Уфа»

Александр Абустин
корреспондент

Бывший полузащитник сборных СССР и России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова экс-главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля о том, что он скучает по России.

«Из «Спартака» никто расстроенным не уезжал. Посоветовал бы ему возглавить такие команды, как «Чайка» или «Уфа». Он же говорил, что приезжал в Россию учиться, — вот, пожалуйста. Но если серьезно, то забудьте уже про него. На мои слова он реагировать все равно не будет. Кто такой Мостовой, а кто Абаскаль? Представляете масштаб? Меня по всей Европе и во всем Союзе знали. А кто такой Абаскаль?» — сказал Мостовой «СЭ».

Абаскаль работал в «Спартаке» с 2022 по 2024 год. На посту главного тренера его сменил Деян Станкович. Сейчас испанец работает в мексиканском «Атлетико Сан-Луис».

После 13 туров «Атлетико Сан-Луис» набрал 13 очков и идет на 11-й строчке в чемпионате Мексики.

25

  • SuperDennis

    Дебил, у Чайки нормальный тренер! Тебя, кретина, даже в Чайку боязно назначить, точно же всё засрёшь!

    21.10.2025

  • НВ

    благодаря Мостовому, весь мир знает Абаскаля :stuck_out_tongue_winking_eye:

    21.10.2025

  • forumwarrior

    Санёк реально хорош! Троллит всю футбольную братию, а все уже сколько лет ведутся

    21.10.2025

  • Илья858

    Про таких как Губошлёп 2.0 русский народ давным-давно сложил поговорки: - "Сам с вершок, а слов с горшок"; - "Мелет день до вечера, а послушать нечего"; - "У короткого ума длинный язык"; и другие.

    21.10.2025

  • vladmad_75

    Не знал, что Царь такой садист )))

    21.10.2025

  • 555 555

    А Чайка и Уфа чем провинились. Такого счастья им точно не пожелаешь.

    21.10.2025

  • Саша

    А Баск Аль & Мост О Вой - два сапога-пара.

    21.10.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Но тебя-то даже туда не позовут...

    21.10.2025

  • DemolisherAjax

    Абаскаль хоть кого-то,но тренировал,его помнят,пусть и со знаком минус :) Мостовой ? Тебя тоже будут помнить - как клоуна :)

    20.10.2025

  • NapoliFC

    Совет от человека который никогда никого не тренировал:) смешно. Никому не нужный неудачник советует... Когда-то не пил много и иногда неплохо играл в футбол.

    20.10.2025

  • Kortvv

    он же не И. Денисов, чтобы детей тренировать. Он хочет главным тренером в Спартак. Не, ну а чо, Карпин же тренировал

    20.10.2025

  • Niko McCowrey

    Сколько СЭ платит Мостовому? Или за сколько СЭ Мостового пиарит?

    20.10.2025

  • Иванов Иван

    То есть,Сашок,в Спартаке мест нет,но в Чайке и Уфе есть? Но получается ,что даже Чайка и Уфа, не хотят предлагать Мостовому должность тренера. И вторая лига тоже. Получается Мостовой проходит только в Медиалигу. Зря ,Сашок, получил лицензию тренера.Деньги на ветер?

    20.10.2025

  • ToLkUnet

    Он скучает, а это другое

    20.10.2025

  • Stranger in the Night

    Аз есмь Царь!

    20.10.2025

  • Артемон Доберманов

    Я памятник воздвиг себе нерукотворный....

    20.10.2025

  • Эрик Стейн

    Меня по всей Европе и во всем Союзе знали...вот именно, тебя знали как футболиста-как тренера тебя не знает никто, даже твои ярые фанаты

    20.10.2025

  • Рифмоплёт Ermak-Rasputin

    "Спартак"-то чем хуже?

    20.10.2025

  • Gordon

    Нахрен сходи

    20.10.2025

  • Gordon

    Так забыли бы давно, но Александр изволит всякий раз о нём напоминать :) Журналисты провоцируют? Так не отвечай про Абаскаля - они и спрашивать перестанут. А вот тренировать лучше бы сам там начал.

    20.10.2025

  • crazymax

    Саша хочет в помощники!

    20.10.2025

  • Saypin

    Советую Царю завалить хлебало. Сам хоть детишек то тренировал? или яиц нет?

    20.10.2025

  • zg

    И тебе того же и тебя туда же!

    20.10.2025

    Александр Мостовой
    Гильермо Абаскаль
