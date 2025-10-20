Мостовой: «Абаскаль соскучился по России? Советую ему возглавить такие команды, как «Чайка» или «Уфа»

Бывший полузащитник сборных СССР и России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова экс-главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля о том, что он скучает по России.

«Из «Спартака» никто расстроенным не уезжал. Посоветовал бы ему возглавить такие команды, как «Чайка» или «Уфа». Он же говорил, что приезжал в Россию учиться, — вот, пожалуйста. Но если серьезно, то забудьте уже про него. На мои слова он реагировать все равно не будет. Кто такой Мостовой, а кто Абаскаль? Представляете масштаб? Меня по всей Европе и во всем Союзе знали. А кто такой Абаскаль?» — сказал Мостовой «СЭ».

Абаскаль работал в «Спартаке» с 2022 по 2024 год. На посту главного тренера его сменил Деян Станкович. Сейчас испанец работает в мексиканском «Атлетико Сан-Луис».

После 13 туров «Атлетико Сан-Луис» набрал 13 очков и идет на 11-й строчке в чемпионате Мексики.