Мостовой: «Абаскаль соскучился по России? Советую ему возглавить такие команды, как «Чайка» или «Уфа»

20 октября, 19:50
Бывший полузащитник сборных СССР и России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова экс-главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля о том, что он скучает по России.
«Из «Спартака» никто расстроенным не уезжал. Посоветовал бы ему возглавить такие команды, как «Чайка» или «Уфа». Он же говорил, что приезжал в Россию учиться, — вот, пожалуйста. Но если серьезно, то забудьте уже про него. На мои слова он реагировать все равно не будет. Кто такой Мостовой, а кто Абаскаль? Представляете масштаб? Меня по всей Европе и во всем Союзе знали. А кто такой Абаскаль?» — сказал Мостовой «СЭ».
Абаскаль работал в «Спартаке» с 2022 по 2024 год. На посту главного тренера его сменил Деян Станкович. Сейчас испанец работает в мексиканском «Атлетико Сан-Луис».
После 13 туров «Атлетико Сан-Луис» набрал 13 очков и идет на 11-й строчке в чемпионате Мексики.
SuperDennis
Дебил, у Чайки нормальный тренер! Тебя, кретина, даже в Чайку боязно назначить, точно же всё засрёшь!
21.10.2025
НВ
благодаря Мостовому, весь мир знает Абаскаля :stuck_out_tongue_winking_eye:
21.10.2025
forumwarrior
Санёк реально хорош! Троллит всю футбольную братию, а все уже сколько лет ведутся
21.10.2025
Илья858
Про таких как Губошлёп 2.0 русский народ давным-давно сложил поговорки: - "Сам с вершок, а слов с горшок"; - "Мелет день до вечера, а послушать нечего"; - "У короткого ума длинный язык"; и другие.
21.10.2025
vladmad_75
Не знал, что Царь такой садист )))
21.10.2025
555 555
А Чайка и Уфа чем провинились. Такого счастья им точно не пожелаешь.
21.10.2025
Саша
А Баск Аль & Мост О Вой - два сапога-пара.
21.10.2025
Симон Вирсаладзе
Но тебя-то даже туда не позовут...
21.10.2025
DemolisherAjax
Абаскаль хоть кого-то,но тренировал,его помнят,пусть и со знаком минус :) Мостовой ? Тебя тоже будут помнить - как клоуна :)
20.10.2025
NapoliFC
Совет от человека который никогда никого не тренировал:) смешно. Никому не нужный неудачник советует... Когда-то не пил много и иногда неплохо играл в футбол.
20.10.2025
Kortvv
он же не И. Денисов, чтобы детей тренировать. Он хочет главным тренером в Спартак. Не, ну а чо, Карпин же тренировал
20.10.2025
Niko McCowrey
Сколько СЭ платит Мостовому? Или за сколько СЭ Мостового пиарит?
20.10.2025
Иванов Иван
То есть,Сашок,в Спартаке мест нет,но в Чайке и Уфе есть? Но получается ,что даже Чайка и Уфа, не хотят предлагать Мостовому должность тренера. И вторая лига тоже. Получается Мостовой проходит только в Медиалигу. Зря ,Сашок, получил лицензию тренера.Деньги на ветер?
20.10.2025
ToLkUnet
Он скучает, а это другое
20.10.2025
Stranger in the Night
Аз есмь Царь!
20.10.2025
Артемон Доберманов
Я памятник воздвиг себе нерукотворный....
20.10.2025
Эрик Стейн
Меня по всей Европе и во всем Союзе знали...вот именно, тебя знали как футболиста-как тренера тебя не знает никто, даже твои ярые фанаты
20.10.2025
Рифмоплёт Ermak-Rasputin
"Спартак"-то чем хуже?
20.10.2025
Gordon
Нахрен сходи
20.10.2025
Gordon
Так забыли бы давно, но Александр изволит всякий раз о нём напоминать :) Журналисты провоцируют? Так не отвечай про Абаскаля - они и спрашивать перестанут. А вот тренировать лучше бы сам там начал.
20.10.2025
crazymax
Саша хочет в помощники!
20.10.2025
Saypin
Советую Царю завалить хлебало. Сам хоть детишек то тренировал? или яиц нет?
20.10.2025
zg
И тебе того же и тебя туда же!
20.10.2025