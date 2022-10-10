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Экс-футболист «Спартака» Александр Мостовой отреагировал на слова супруги бывшего владельца красно-белых Леонида Федуна Заремы Салиховой.
После победы над «Крыльями Советов» (5:2) она заявила, что оставила отличный багаж.
«Сложно сказать, что она имеет в виду, когда говорит такое. Нужно уточнить у нее, наверное. Тут можно включить в этот багаж, например, Ваноли, Руя Виторию, который занял первое место в группе Лиги Европы, того же Тедеско. В этот багаж много чего можно отнести. Заявление нормальное, но как его интерпретировать — вопрос. Три матча назад, когда «Спартак» бездарно проиграл «Зениту», тогда что-то о багаже никто не говорил», — цитирует Мостового «РБ Спорт».
«Спартак» с 25 очками занимает второе место в турнирной таблице. В следующем матче команда в гостях сыграет с ЦСКА 16 октября.
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Основные источники исследования