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Сегодня, 14:17

Мостовой: «Соболева сравнивают с Холанном только те люди, которые сами в футбол не играли»

Мария Гусева

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой отреагировал на сравнение нападающего красно-белых Александра Соболева с форвардом «Манчестер Сити» Эрлином Холанном.

«Молодец Соболев, так и должно быть. Для этого люди играют футбол. Я понимаю, если бы он выступал в Европе и там забивал. А так, что тут такого? Я еще до первого тура сказал, что чемпионат наш ослабленный. Сейчас хорошее время, чтобы поправить свою статистику. Получайте удовольствие, играйте! Соболева сравнивают с Бензема и Холанном только те люди, которые сами в футбол не играли. Все нормальные смеются над такими сравнениями. Зачем это делать? Если бы он играл в Европе и там лидировал вместе с Холанном, тогда, да, сравнивайте», — цитирует Betonmobile Мостового.

В текущем сезоне Соболев провел за «Спартак» 12 матчей, забил 7 голов и отдал 5 результативных передач в чемпионате России.

После 13 туров «Спартак» занимает 2-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 очков.

Источник: https://betonmobile.ru/mostovoy-schitaet-smeshnyim-sravnenie-soboleva-s-benzema-i-holandom
Александр Мостовой
Александр Соболев
Эрлин Холанн
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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