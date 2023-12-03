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Мостовой — об удалении Абаскаля: «Перепутал виды спорта? Он никогда не знал, что такое футбол»

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Экс-футболист «Спартака» Александр Мостовой в комментарии для «СЭ» отреагировал на удаление главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля в матче 17-го тура РПЛ против «Ахмата».

«Абаскаль перепутал виды спорта? Он не то что перепутал, он никогда не знал, что такое футбол. Здесь ничего удивительного нет. Он никогда не играл в футбол и не знает, что такое забивать голы, получать травмы, мучаться от боли. Мы же все понимаем, что человек никогда не был близок к футболу», — сказал Мостовой корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

На 34-й минуте Гамид Агаларов вывел хозяев вперед. После гола у Абаскаля случился конфликт с полузащитником грозненцев Бернардом Беришей, который побежал праздновать гол к трибуне у скамейки соперника. Абаскаль толкнул футболиста. Бериша получил желтую карточку, а испанский специалист — красную.

Мирослав Ромащенко и&nbsp;Гильермо Абаскаль. «Ахмат» — «Спартак»: Ковачев вывел грозненцев вперед, Абаскаль толкнул Беришу и получил красную карточку! Онлайн-трансляция матча
Россия. Премьер-лига. 17-й тур
03 дек, 19:00. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
Спартак

Александр Мостовой
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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