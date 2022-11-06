Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:13

Мостовой не видит ничего странного в выводе Чистякова из состава: «Может, там кто-то кого-то послал»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Telegram Новости

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой в комментарии для «СЭ» отреагировал на вывод защитника Дмитрия Чистякова из состава «Зенита».

«Это не первый случай вывода из состава. Было много таких. Тут нет ничего страшного. Это могло бы усугубить ситуацию в «Зените, если бы это произошло с Венделом или Малкомом, а так — вряд ли. Чистяков — игрок замены. Произошло так, что он грубо ошибся, команда проиграла. Когда не знаешь фактов, можно говорить, а что там на самом деле — никто не знает. Ничего странного нет, ну, вывели из состава. Может, там кто-то кого-то послал», — сказал Мостовой «СЭ».

6 ноября генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что клуб вывел Чистякова из основного состава команды.

Медведев также раскритиковал Чистякова, намекнул на возможный уход футболиста из клуба и заявил, что ему предстоит провести «серьезный разговор» с защитником.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Серия А
Ювентус
Интер

ТБ 2.5

28%

2.04

П2

23%

2.47

ИТБ2 (1.5)

19%

2.30
⚽ Футбол. РПЛ
Сочи 1
Спартак 1
Матч завершен

П2

34%

2.30

Ф2(-1)

21%

3.10

ИТБ2 (1.5)

20%

1.83
⚽ Футбол. АПЛ
Челси 0
Арсенал 1
Матч завершен

ТБ 2.5

31%

1.92

П2

19%

2.75

Обе забьют - да

17%

1.74
Александр Мостовой
Дмитрий Чистяков
ФК Зенит
1
2
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Призерка Олимпиады в Пекине дисквалифицирована за допинг. Она не стала спорить с обвинением
«Родной дворец, столько родственников. Не всех даже знаю!» Валиева зажгла в родной Казани
Израильский журналист возмутился из-за свастики на рюкзаке солдата ВСУ
Тело бывшего хоккеиста обнаружили дома в луже крови в Москве
ВСУ выпустили шесть ракет HIMARS по Каховской ГЭС
Как работает один из самых современных танков нашего времени: галерея «Известий»
Материалы сюжета: РПЛ, 16-й тур: «Сочи» — «Спартак», «Ростов» — «Динамо» и другие матчи
Президент «Урала» Иванов считает, что команда должна была обыгрывать «Локомотив»
Полузащитник ЦСКА Зделар: «По качеству футбола дерби в России на голову выше»
«Торпедо» — «Крылья Советов»: Костанца открыл счет с передачи Пиняева
РПЛ: «Сочи» сыграл вничью со «Спартаком», «Ростов» — «Динамо» и другие матчи 16-го тура
«Урал» — «Локомотив»: видеообзор матча 16-го тура РПЛ
Что за развязка в матче «Локомотива» с «Уралом»! Спаслись на последней минуте, а Газинский забил пятый одинаковый гол за месяц
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

«Торпедо» — «Крылья Советов»: Костанца открыл счет с передачи Пиняева

Полузащитник ЦСКА Зделар: «По качеству футбола дерби в России на голову выше»