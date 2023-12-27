Александр Мостовой: «Слуцкий — шут гороховый. Его забудут, а меня будут помнить»

Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой ответил на высказывания Леонида Слуцкого. Ранее специалист сказал следующее: «У меня только опыта на топовом уровне тренерства почти 20 лет. Я тренирую больше, чем они играли в футбол».

«Я, как уже и многие другие, не реагирую на высказывания Слуцкого. Леонид — случайный человек в нашем футболе, на этой случайности он сделал себе имя, но его забудут. А нас с Канчельскисом будут знать и помнить всю жизнь. То, как себя ведет Леонид Слуцкий, говорит о том, что он — шут гороховый», — цитирует Мостового «РБ Спорт».