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Мостовой ответил на слова Карпина: «Люди все время были в моей тени, а сейчас каждый раз пытаются меня уколоть»

Виталий Косик
Корреспондент
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Экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой ответил на слова наставника российской национальной команды Валерия Карпина об «обиженном маленьком мальчике», которые он произнес в интервью на одном из Youtube-каналов.

«Почему меня обсуждают? Понимаете, когда люди все время были в тени футболиста Александра Мостового, то, конечно, сейчас пытаются каждый раз уколоть меня. У них же сейчас золотое время. Как они любят выражаться — «востребованные». Только они одного не понимают: жизнь у всех одна. Две-три не бывает. Придет время, я все скажу», — приводит слова Мостового Sport24.

Александр Мостовой и Валерий Карпин играли в одно время за «Сельту», «Спартак» и сборную России. Вместе футболисты провели 258 матчей во всех командах.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-03-22-mostovoy-o-slovakh-karpina-lyudi-vse-vremya-byli-v-teni-mostovogo-a-seychas-kazhdyy-raz-pytayutsya-menya-ukolot
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Александр Мостовой
Валерий Карпин
Футбол
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