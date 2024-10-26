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Мостовой: «Я бы пошел на стажировку в Госдуму, не против заниматься политикой»

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Бывший футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой заявил, что не отказался бы от прохождения стажировки в Госдуме.

«Отличное предложение! Это очень хорошо! Я бы пошел на стажировку в Госдуму, не против заниматься политикой. Готов приступить, но для этого надо пообщаться и созвониться. Буду ждать предложения! Пускай депутаты выйдут на меня, обязательно им отвечу. Пойду в Госдуму не за партию, а за спорт, за футбол!» — приводит слова Мостового Sport24.

Мостовой должен был пройти стажировку в рамках обучения на тренерскую лицензию в московском «Спартаке», но в итоге клуб ему отказал.

Источник: Sport24
Александр Мостовой
Футбол

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