Александр Мостовой поддержал продление контракта Кордобы с «Краснодаром»

Бывший футболист сборной СССР и России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о продлении контракта нападающего «Краснодара» Джона Кордобы с клубом до лета 2027 года.

«Насколько важно это продление? Если в процентном соотношении, то на все 100. Уже второй или третий год говорю, что Кордоба — один из лучших футболистов нашего чемпионата. Он это лишний раз подтверждает в этом году, и делал это в прошлых годах. Кордоба, конечно, ключевой игрок «Краснодара» для борьбы за чемпионство. Поэтому «Краснодар» все правильно делает. Кордоба мог бы спокойно играть в Европе, но он тоже понимает, что там огромная конкуренция, и не всегда ты будешь в той команде, которая претендует на чемпионство», — сказал Мостовой «СЭ».

Кордоба выступает за «Краснодар» с июля 2021 года. Он провел в команде 99 матчей, забил 53 гола и сделал 24 результативные передачи. В сезоне-2024/25 на счету форварда 8 забитых мячей и 4 голевые передачи в 14 встречах.

По информации «СЭ», Кордоба по новому контракту с «Краснодаром» будет зарабатывать 4,7 миллиона евро в год вместе с бонусами.

(Александр Абустин)