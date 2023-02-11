0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 12:35

Мостовой: «Планирую получать тренерскую лицензию, если кто-то поможет материально»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился мнением о чемпионской гонке в текущем сезоне РПЛ.

«Разделяю ли я точку зрения, что российскому футболу пришел #####? Нет, не до такой степени. Не пришел. Интрига, как говорила Зарема, в том, что Александр Мостовой получит лицензию. Одна интрига — кто займет первое место. Догнать «Зенит» может не только «Спартак». Интрига-то есть», — приводит «РБ Спорт» слова Мостового.

Также бывший полузащитник заявил о желании получить тренерскую лизенцию.

«Планирую получать тренерскую лицензию. Если помогут. Материально, если кто-то поможет, ведь это большие деньги. За обучение надо заплатить около 1 миллиона рублей, а для меня это очень много. Будем искать спонсоров», — добавил он.

По итогам 17 туров «Зенит» лидирует в чемпионате России, набрав 42 очка. Второе место занимает «Спартак» (36 очков). «Ростов» идет третьим (35 очков).

Сезон РПЛ возобновится в начале марта 2023 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-mostovoj-planiruyu-poluchat-trenerskuyu-litsenziyu-esli-kto-to-pomozhet-material-no/
Александр Мостовой
Футбол
РПЛ
6
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Финские лыжи похоронили за плинтусом. Что было до того, как ВАДА полюбило Россию?
Навка обратилась к Костомарову: «Ты не представляешь, какое количество людей за тебя сейчас молится»
В МИД РФ заявили о готовности к переговорам с Украиной без предварительных условий
«Теперь мы залпы слышим часто»
Давление стабильное: ВС РФ освободили поселок в Харьковской области
Байден признался, с каким невидимым человеком он постоянно здоровается
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Владимир Писарский — о легионерах: «Они у нас в гостях, поэтому должны учить наш язык»
Агент Масоэро: «У Лукаса нет никакой травмы, он не собирается уходить из «Нижнего Новгорода»
Писарский — о голе, который у него отобрал Марин: «На его месте я бы также поступил, скорее всего»
Агент Барбоза назвал Кузяева отличным игроком: «Не него точно будет спрос в Европе!»
Кузьмичев уверен, что Пиняев принесет пользу «Локомотиву»
Кузьмичев назвал главных конкурентов Дзюбы в «Локомотиве»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Писарский — о голе, который у него отобрал Марин: «На его месте я бы также поступил, скорее всего»

Абидаль — о желании поработать в России: «Почему нет. Но предложений я не получал»