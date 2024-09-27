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Александр Мостовой: «В матче «Краснодар» — «Зенит» нет фаворита»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Экс-футболист сборной России Александр Мостовой поделился мнением о матче 10-го тура РПЛ «Краснодар» — «Зенит».

«Матч будет интересным, жду классный и яркий футбол. В этой игре фаворита нет, шансы команд — 50 на 50. «Зенит» точно не фаворит, они немного сдулись. «Краснодар» дома будет стараться играть в атаку. Сперцян и Кордоба поведут команду за собой. Уверен, в этом матче увидим не один гол», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

«Красндрар» с 21 очком занимает второе место в турнирной таблице, «Зенит» с 23 очками — на первой строчке.

Источник: РБ Спорт
Александр Мостовой
ФК Зенит
ФК Краснодар

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