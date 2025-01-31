Мостовой: «Краснодар» хоть и проиграл, но их тренер Масаев, или как его там, стоит, улыбается»

Бывший игрок сборных СССР и России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» поделился мнением о матче «Спартака» и «Краснодара» (2:3) в рамках Winline Зимнего Кубка РПЛ.

«Я первый сказал, что лучше красно-белым не выигрывать такие матчи. Потом в чемпионате проблемы возникают. Почему «Спартак» всегда хорош в предсезонных турнирах? Совпадение. Может, они лучше готовы на данном этапе. Может, больше хотят. Вчера по игре 2:2 являлся более справедливым результатом. Но третий гол «Спартак» забил хороший: бам-бам, хорошо разыграли и молодой парень здорово исполнил. Но и не стоит забывать, концовка того чемпионата была под преимуществом красно-белых. Вчера мне игра понравилась тоже. Обе команды вышли основными составами. Эта игра исключительно для тонуса. Вот «Краснодар» хоть и проиграл, но их тренер Масаев, или как его там, стоит, улыбается. Жизнь удалась», — сказал Мостовой «СЭ».

Зимний турнир проходит с 30 января по 11 февраля в Дубае. В нем принимают участие московские «Спартак» и «Динамо», ЦСКА, «Краснодар», «Зенит» и «Ростов».

Дарик Агаларов