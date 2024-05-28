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Сегодня, 10:19

Мостовой: «Угальде должен забить минимум 10 в РПЛ, чтобы его переход перестали считать провальным»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о нападающем красно-белых Манфреде Угальде. 22-летний футболист присоединился к команде в зимнее трансферное окно.

«Угальде не оправдал ожиданий. За него заплатили приличную сумму, поэтому и результат надо было показывать здесь и сейчас. Ноль результативных действий в 12 матчах — ужасная статистика для нападающего. Хотя местами видно, что парень в футбол играть умеет. Но у него уже не самая лучшая репутация среди болельщиков сложилась. Угальде должен забить минимум 10 мячей в следующем сезоне РПЛ, чтобы его переход перестали считать провальным», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

Угальде в сезоне-2023/24 сыграл 16 матчей за «Спартак» во всех турнирах и забил 1 гол.

Источник: РБ Спорт
Александр Мостовой
Манфред Угальде
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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