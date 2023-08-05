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РПЛ

5 августа, 23:32

Мостовой: «Медина — отличный футболист, еще в ЦСКА показал свой уровень»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Экс-футболист сборной России Александр Мостовой поделился мнением о новичке «Спартака» Хесусе Медине.

В матче 3-го тура РПЛ против «Рубина» (4:1) Медина забил спустя 40 секунд после выхода на поле во втором тайме.

Квинси Промес в&nbsp;матче &laquo;Рубин&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; 1:4. «Спартак» крупно выиграл в Казани. У Медины супердебют, у Кукуляка — третья вопиющая ошибка за полгода

«Медина — отличный футболист, мы же говорили об этом еще тогда, когда он только перешел в «Спартак». Видно, что футболист качественный, сто процентов усилит «Спартак». Уже в ЦСКА он показал свой уровень. «Спартак» неплохо поработал на рынке, раз новички забивают в каждом матче. Бонгонда и Медина усилили команду», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

Медина выступал за ЦСКА с января 2022 года. В составе армейского клуба футболист стал обладателем Кубка России. В июле 2023 года Медина стал игроком красно-белых.

Гильермо Абаскаль. «Никто не ожидал, что Медина забьет на первых секундах!» Абаскаль — о разгроме «Рубина»

Источник: РБ Спорт
Александр Мостовой
Хесус Медина
ФК Спартак (Москва)
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