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Сегодня, 01:16

Мостовой: «Соболев получил, что хотел — трофеи и деньги»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Экс-футболист сборной России Александр Мостовой поделился мнением о переходе Александра Соболева в «Зенит».

С 2020 по 2024 год футболист выступал за московский «Спартак».

«Соболев в «Зените»? Это прекрасно, здесь ничего удивительного нет. Я понимал, что в итоге он окажется в «Зените». Просто не пойму, почему эту историю так сильно раздули. Все, что он хотел, получил -осуждать Соболева не нужно. Он пришел в клуб, где есть деньги, трофеи. Нужно понимать — те идеалы, которые были раньше, сейчас просто исчезли. Уже никто не дорожит эмблемой, клубом, теперь неважно, воспитанник ты или нет. Соболев — не спартаковец, поэтому я спокойно отношусь к его трансферу в «Зенит», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

Соболев всего провел за красно-белых 140 матчей во всех турнирах, в которых забил 58 голов и отдал 32 результативные передачи. Вместе с московской командой он стал обладателем Кубка России в сезоне-2021/22.

Источник: РБ Спорт
Александр Мостовой
Александр Соболев
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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