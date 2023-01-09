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Сегодня, 20:46

Мостовой: «Рассказов не нужен «Спартаку», ему лучше куда-то уйти»

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой поделился мнением о перспективах защитника Николая Рассказова в московском клубе.

— Нужен ли сейчас Рассказов «Спартаку»?

— Думаю, что нет. Он же почти не играет. Лучше ему куда-то уйти.

— А кто нужен «Спартаку» в зимнее трансферное окно?

— Не знаю. В клубе работает много людей, они и знают, кто нужен, а кто не нужен, — сказал Мостовой Metaratings.ru.

Ранее агент Валериюс Мижигурскис, представляющий интересы защитника «Спартака» Николая Рассказова, в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о возможном уходе футболиста.

25-летний Рассказов — воспитанник «Спартака». В текущем сезоне РПЛ он провел 4 матча.

Источник: https://metaratings.ru/news/mostovoi-rasskazov-ne-nuzhen-spartaku-emu-luchshe-kuda-to-uiti-218697/
Александр Мостовой
Николай Рассказов
ФК Спартак (Москва)
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