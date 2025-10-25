Видео
25 октября, 17:37

Мостовой — о победе «Спартака» над «Оренбургом»: «Есть 3 очка и какая разница, как играли?»

Александр Абустин
корреспондент

Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» поделился мнением о победе «Спартака» над «Оренбургом» (1:0) в 13-м туре РПЛ.

«В перерыве меня тоже спросили, я сказал: «Давайте дождемся конца игры». Потому что все эти разговоры, что плохо играли... «Оренбург» тоже приехал не просто отбывать номер. «Спартаку» было тяжело, но закончилось так, как я предполагал — они победили. Есть три очка и какая разница, как играли? Ты смотришь в таблицу, «Спартак» там в 4 очках от первого места», — сказал Мостовой «СЭ».

«Спартак» (22 очка) остается на шестом месте в РПЛ. «Оренбург» (8) идет 14-й строчке в турнирной таблице.

Маркиньос и&nbsp;Фахд Муфи.Стартовый план снова не работал, а «Спартак» был ужасен. Но Станкович выиграл, заменив в перерыве Барко

18

  • Каспийский берег

    Как говаривал Ле?лик........ИДИЙОТ

    26.10.2025

  • alexb2025personal

    Поздравил бы вместо того, чтобы чушь говорить. Все нормальные люди (Алаев, Мажич, Арутюнянц, Григорянц, Филимонов, другие товарищи) уже послали поздравление с победой. Даже Блиновская и Юлия Навальная прислали.

    25.10.2025

  • Garryman

    "Царь,- говорят,- ненастоящий!" (с)

    25.10.2025

  • Sehrgut

    Всё правильно Царь :crown: сказал :exclamation: :exclamation: :exclamation:

    25.10.2025

  • nekony

    С языка снял.

    25.10.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Люблю я женщин в белом, А впрочем, какая разница? Поставишь ее раком к дереву — И В ЗАДНИЦУ! И В ЗАДНИЦУ!

    25.10.2025

  • тихоновнавсегда

    Тренерским кредо Лобановского можно считать английскую поговорку "Самое красивое в футболе - это счет на табло". Будем пока успокаивать себя этим...

    25.10.2025

  • avp1960

    А какую глупость он сморозил?

    25.10.2025

  • Vadson

    люди приходили на футбол смотреть за свои кровные, как бе....а не то недоразумение, что на поле творилось. Но царь без царя в голове, как обычно)))

    25.10.2025

  • vv12

    Согласен с царем, а в следующем туре Спартак раскатает обосранных быков и Станка опять на руках носить начнут

    25.10.2025

  • Алексей Сыромолотов

    Царь ,есть царь.И бразильцы при хреновой игре побеждали.Табло определяет кто как играл.Выиграли,значит лучше соперника.А базарить можно ,что угодно.

    25.10.2025

  • Прожарка свиней

    Да уж, отменная логика: и пусть игра гавно, зато три очка.... Вот меня, например, подобное в Зените не устраивает совсем.

    25.10.2025

  • clyushnikoff

    Дураков не вылечишь

    25.10.2025

  • Эрик Стейн

    Какаю же глупость Царь сморозил, лишь бы оправдать непонятную игру при Станковиче...Абаскаля или другого не игравшего в футбол на высоком уровне-он бы каждую игру и не по разу чихвостил, Абаскаля так уже не первый год вспоминает))))

    25.10.2025

  • Gordon

    :)))

    25.10.2025

  • Artorixus

    Э-э, малый, а я топил за тебя в тренеры Спартака! Теперь, после такого вот ответа понял, что заблуждался. Такие победы, как эта, не делают чести Спартаку, но лишь раздражают болел, потому как Спартак, это не просто победы, это, прежде всего, красивый футбол и ничего другого, где можно и проиграть, но сохранить лицо команды, узнаваемой, даже после проигрыша. Очень жаль, что именно это тебе, как тренеру, в жирный минус.

    25.10.2025

  • андрей андреев

    привет с большого бодуна000

    25.10.2025

    Александр Мостовой
    РПЛ
    ФК Оренбург
    ФК Спартак (Москва)
