Мостовой — о победе «Спартака» над «Оренбургом»: «Есть 3 очка и какая разница, как играли?»

Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» поделился мнением о победе «Спартака» над «Оренбургом» (1:0) в 13-м туре РПЛ. «В перерыве меня тоже спросили, я сказал: «Давайте дождемся конца игры». Потому что все эти разговоры, что плохо играли... «Оренбург» тоже приехал не просто отбывать номер. «Спартаку» было тяжело, но закончилось так, как я предполагал — они победили. Есть три очка и какая разница, как играли? Ты смотришь в таблицу, «Спартак» там в 4 очках от первого места», — сказал Мостовой «СЭ». «Спартак» (22 очка) остается на шестом месте в РПЛ. «Оренбург» (8) идет 14-й строчке в турнирной таблице. Стартовый план снова не работал, а «Спартак» был ужасен. Но Станкович выиграл, заменив в перерыве Барко

Каспийский берег Как говаривал Ле?лик........ИДИЙОТ 26.10.2025

alexb2025personal Поздравил бы вместо того, чтобы чушь говорить. Все нормальные люди (Алаев, Мажич, Арутюнянц, Григорянц, Филимонов, другие товарищи) уже послали поздравление с победой. Даже Блиновская и Юлия Навальная прислали. 25.10.2025

Garryman "Царь,- говорят,- ненастоящий!" (с) 25.10.2025

Sehrgut Всё правильно Царь :crown: сказал :exclamation: :exclamation: :exclamation: 25.10.2025

nekony С языка снял. 25.10.2025

тихоновнавсегда Тренерским кредо Лобановского можно считать английскую поговорку "Самое красивое в футболе - это счет на табло". Будем пока успокаивать себя этим... 25.10.2025

avp1960 А какую глупость он сморозил? 25.10.2025

Vadson люди приходили на футбол смотреть за свои кровные, как бе....а не то недоразумение, что на поле творилось. Но царь без царя в голове, как обычно))) 25.10.2025

vv12 Согласен с царем, а в следующем туре Спартак раскатает обосранных быков и Станка опять на руках носить начнут 25.10.2025

Алексей Сыромолотов Царь ,есть царь.И бразильцы при хреновой игре побеждали.Табло определяет кто как играл.Выиграли,значит лучше соперника.А базарить можно ,что угодно. 25.10.2025

Прожарка свиней Да уж, отменная логика: и пусть игра гавно, зато три очка.... Вот меня, например, подобное в Зените не устраивает совсем. 25.10.2025

clyushnikoff Дураков не вылечишь 25.10.2025

Эрик Стейн Какаю же глупость Царь сморозил, лишь бы оправдать непонятную игру при Станковиче...Абаскаля или другого не игравшего в футбол на высоком уровне-он бы каждую игру и не по разу чихвостил, Абаскаля так уже не первый год вспоминает)))) 25.10.2025

Gordon :))) 25.10.2025

Artorixus Э-э, малый, а я топил за тебя в тренеры Спартака! Теперь, после такого вот ответа понял, что заблуждался. Такие победы, как эта, не делают чести Спартаку, но лишь раздражают болел, потому как Спартак, это не просто победы, это, прежде всего, красивый футбол и ничего другого, где можно и проиграть, но сохранить лицо команды, узнаваемой, даже после проигрыша. Очень жаль, что именно это тебе, как тренеру, в жирный минус. 25.10.2025