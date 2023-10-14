Александр Мостовой: «Работать в клубе и сборной — неприемлемо, Карпину все сходит с рук»

Экс-футболист сборной России Александр Мостовой поделился мнением о работе Валерия Карпина в национальной команде и «Ростове».

«Совмещение Карпина? Я изначально говорил об этом: это неприемлемо, чтобы тренер возглавлял сборную и работал в клубе. Такого нигде нет, это неправильно. Карпин сколько раз делал такие высказывания, от которых все были в шоке, но он все равно продолжает работать в сборной. Ему все сходит с рук. Поэтому нет смысла здесь что-то обсуждать», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

Карпин возглавляет сборную России с 2021 года, а также тренирует «Ростов». Из-за санкций ФИФА и УЕФА сейчас команда проводит только товарищеские матчи.