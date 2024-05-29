Мостовой: «Мусаев оказался в нужное время в нужном месте»

Бывший футболист сборных России и СССР Александр Мостовой поделился мнением о решении «Краснодара» продлить контракт с главным тренером Мурадом Мусаевым.

«Мусаев оказался в нужном месте в нужное время. И без него команда была бы в тройке. Если бы остался Ивич, команда наверняка заняла бы первое место. Продление контракта с Мусаевым меня не удивляет. Когда Ивича убрали — вот это было удивительно. Если «Краснодар» кого-то приобретет, то команда сможет бороться за «золото», но я не могу ничего сказать про Мусаева. Даже не знаю, играл ли он в футбол», — приводит слова Мостового Metaratings.ru.

29 мая клуб объявил о продлении контракта с Мусаевым на два года. В минувшем сезоне «Краснодар» занял второе место в чемпионате России.