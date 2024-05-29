Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 21:51

Мостовой: «Мусаев оказался в нужное время в нужном месте»

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший футболист сборных России и СССР Александр Мостовой поделился мнением о решении «Краснодара» продлить контракт с главным тренером Мурадом Мусаевым.

«Мусаев оказался в нужном месте в нужное время. И без него команда была бы в тройке. Если бы остался Ивич, команда наверняка заняла бы первое место. Продление контракта с Мусаевым меня не удивляет. Когда Ивича убрали — вот это было удивительно. Если «Краснодар» кого-то приобретет, то команда сможет бороться за «золото», но я не могу ничего сказать про Мусаева. Даже не знаю, играл ли он в футбол», — приводит слова Мостового Metaratings.ru.

29 мая клуб объявил о продлении контракта с Мусаевым на два года. В минувшем сезоне «Краснодар» занял второе место в чемпионате России.

Источник: Metaratings.ru
Александр Мостовой
Футбол
ФК Краснодар
Мурад Мусаев
2
Обсудить
Читайте также
Швеция и Финляндия негодуют, что России вышла на второе место в рейтинге ИИХФ
Дмитрий Бивол — Малик Зинад: основная информация о бое — дата и где смотреть
AFP рассказало о применении Украиной западного оружия для удара по Кубани
Хабиб нарушил слово и вернулся в UFC, чтобы помочь лучшему другу побить свой рекорд. Что нужно знать о титульном поединке Махачев - Порье
Найденные в подвалах в Крынках тела украинских военных попали на видео
Жительница Петербурга попала в реанимацию из-за загара на солнце
Популярное видео
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
«Атлетико» — «Сельта»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 11 мая
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Леонид Туфрин: «Тренерскому штабу «Зенита» нужно поработать над селекцией»