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Александр Мостовой: «Для нашего чемпионата без еврокубков скамейка «Спартака» достаточно длинная»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о том, нуждается ли московская команда в усилении этой зимой.

«На данный момент вряд ли кто-то мог бы пригодиться «Спартаку». Команда идет на втором месте. Это как сказать: «Кто бы мог пригодиться «Зениту»? Это одно и то же. Промес сейчас не играет из-за того, что он не может попасть на сборы. «Спартак» играет на турнире, так еще человек десять в запасе сидит. Зачем им кто сейчас там нужен? Для нашего чемпионата без еврокубков скамейка «Спартака» достаточно длинная», — цитирует Мостового Metaratings.ru.

На данный момент «Спартак» проводит третьи сборы в Турции, которые пропускает нападающий команды Квинси Промес. Футболист продолжает готовиться по индивидуальной программе в Москве.

По итогам 17 туров «Спартак» идет на второй строчке в турнирной таблице чемпионата России, набрав 36 очков.

Источник: https://metaratings.ru/news/mostovoi-dlya-nashego-chempionata-bez-evrokubkov-skameika-spartaka-dostatochno-dlinnaya-228455/
Александр Мостовой
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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