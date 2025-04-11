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11 апреля, 14:00

Мостовой — о видео Вендела в соцсетях: «В свободное время может делать все что хочет. Он потом выходит и играет лучше всех»

Дарик Агаларов
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Экс-футболист сборной СССР и России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» поделился мнением о видеозаписи вечеринки полузащитника «Зенита» Вендела после матча 23-го тура РПЛ с «Локомотивом» (1:1).

«У Вендела шикарная зарплата. Он много лет в «Зените», успел заработать кучу денег. Он отдыхает от жизни и правильно делает. Какая разница, где его и с кем видели. Он в свободное время может делать все что хочет. Главное, чтобы он на поле пользу приносил. А Вендел потом выходит и играет лучше всех. У нас половина получают бешеные деньги, выходят на поле, а их по 40 минут на поле не можешь найти. Потом эти же люди в 30 лет карьеру заканчивают и все рассказывают. А ты статистику игрока потом поднимаешь и видишь, что за всю карьеру у человека 10 голов в чемпионате России», — сказал Мостовой «СЭ».

Вендел опубликовал у себя в соцсетях видео с вечеринки после матча 23-го тура РПЛ с «Локомотивом» (1:1).

Клуб принял решение не применять штрафные санкции к игроку.

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Александр Мостовой
Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
ФК Зенит
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