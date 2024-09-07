Мостовой: «Соболев просидит на скамейке запасных первые 2-3 матча»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением об адаптации нападающего Александра Соболева в «Зените».

«Думаю, первые 2-3 матча Соболев просидит на скамейке запасных. На выход в стартовом составе он вряд ли может рассчитывать. Какое-то время уйдет на то, чтобы набрать форму и привыкнуть к новым партнерам. Из-за того, что последний месяц Соболев не играл, его адаптация может затянуться», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

После семи туров РПЛ «Зенит» возглавляет турнирную таблицу, набрав 17 очков. На втором месте расположился «Краснодар» (15 баллов), на третьем — «Локомотив» (15 очков).

Соболев перешел в «Зенит» из «Спартака» этим летом.