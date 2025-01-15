Мостовой — об уходе Тавареша: «Жаль, что он сломался. У него были перспективы»

Экс-футболист сборной СССР и России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» поделился мнением об уходе защитника Томаша Тавареша из «Спартака».

«Когда человек получает серьезную травму, карьера ломается или портится. Жаль, что так произошло. При Абаскале он играл не очень: то убегали от него, то где-то портачил. Но перспективы у него были сто процентов, если бы не случилось травмы, точно мог бы еще проявить себя. Жаль, когда игроки просто ломаются», — сказал Мостовой «СЭ».

Контракт с 23-летним португальцем расторгнут по соглашению сторон.

Тавареш перешел в «Спартак» из «Бенфики» в январе 2023 года. Он провел за красно-белых 22 матча, забил один гол и сделал одну результативную передачу. Летом 2023 года защитник получил разрыв крестообразных связки колена, из-за которого он не играл почти 9 месяцев.

Первую часть сезона-2024/25 португалец провел на правах аренды в австрийском ЛАСКе.