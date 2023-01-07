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Мостовой: «Помогут ли «Локомотиву» усиления? Хуже уже не будет!»

Мостовой поделился ожиданиями от игры «Локомотива» во второй части сезона
Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Экс-футболист сборной России Александр Мостовой в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от игры «Локомотива» во второй части сезона.

«Помогут ли «Локомотиву» усиления? Хуже уже не будет! Команда с хорошим составом и финансированием докатилась до такого. Виноваты сами, точнее не они, а те, кто устроил немецкую чехарду. Сейчас ситуация может быть только в плюс. Любой человек, который сейчас бы пришел в «Локомотив» с хорошими приобретениями может поправить ситуацию. Состав-то там нормальный. Не верю в то, что «Локомотив» может вылететь. Ясно, что случаи бывают, но я не верю в это», — сказал Мостовой «СЭ».

В текущее трансферное окно в «Локомотив» перешел голкипер Илья Лантратов, полузащитник Сергей Пиняев и нападающий Максим Глушенков.

В первом матче после зимнего перерыва «Локомотив» 22 февраля сыграет со «Спартаком» в 1/4 финала Кубка России.

После 17 туров железнодорожники идут на 14-м месте в турнирной таблице РПЛ.

Александр Мостовой
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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