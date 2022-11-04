Мостовой: «Вряд ли перестановки в тренерском штабе «Сочи» отразятся на игре со «Спартаком»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча 16-го тура РПЛ «Сочи» — «Спартак».

«Вряд ли перестановки в тренерском штабе «Сочи» как-то отразятся на игре команды в матче со «Спартаком». Многие даже не знают должность Вадима Гаранина в сочинской команде. На скамейке всегда есть три-четыре специалиста.

Команда выступает неудачно. В них до сих пор живет успех прошлого года, и сейчас все с этим связывают. У них все происходит на контрасте. А у «Спартака» — наоборот. Здесь вроде все шикарно, а там все плохо. От «Сочи» в этом году я ничего и не ожидал. Они будут ниже пятого места», — сказал Мостовой Betonmobile.ru.

По информации СМИ, руководство «Сочи» приняло решение уволить Вадима Гаранина. Отмечается, что он не готовит команду к матчу со «Спартаком». Игра пройдет 5 ноября в 14.00 по московском времени.

5 ноября в 16-м туре РПЛ сыграют «Сочи» и «Спартак». Матч начнется в 14.00 по московскому времени на стадионе «Фишт».