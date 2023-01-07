Мостовой: «Интригу в чемпионате создает сам «Зенит»

Экс-футболист сборной России Александр Мостовой в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от второй части сезона РПЛ.

«Спартак» должен быть в тройке. Он там и находится. А интригу в чемпионате создает сам «Зенит». Если бы он в последнем туре обыграл «Ахмат», то разрыв составлял бы девять очков. Но они умудрились проиграть. Команды будут преследовать «Зенит», пока он не оступится. Шесть очков это не далеко», — сказал Мостовой «СЭ».

После 17 туров «Зенит» занимает первое место, набрав 42 очка. Следом с 36 очками идет «Спартак». Замыкает тройку лидеров «Ростов» (35 очков).