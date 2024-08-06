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Сегодня, 10:41

Мостовой: «Нужно смотреть на игру «Спартака» на дистанции»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой поделился впечатлениями от победы красно-белых над «Крыльями Советов» (3:0) в 3-м туре РПЛ.

«Матч, в принципе, мог бы и не смотреть, потому что до игры давал прогноз, что «Спартак» спокойно выиграет. Для меня лично все было достаточно предсказуемо. Но нужно смотреть на игру «Спартака» на дистанции. Мы видим, в каком порядке «Зенит», у которого впереди «Динамо», а у «Спартака» будет «Ахмат». Обыгрывай их, и красно-белые уже в тройке, как я и говорил раньше», — приводит слова Мостового Metaratings.ru.

«Спартак» набрал шесть баллов и после трех туров занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре красно-белые сыграют дома против «Ахмата». Матч состоится 11 августа.

Источник: Metaratings.ru
Александр Мостовой
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
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