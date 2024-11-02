Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

2 ноября, 23:55

Мостовой: «Был удивлен, когда до игры говорили, что ЦСКА легко обыграет «Спартак»

Микеле Антонов
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» подвел итоги матча 14-го тура РПЛ против ЦСКА (2:0).

«Был удивлен, когда до игры говорили, что ЦСКА легко обыграет «Спартак». Две команды были почти одинаковые. В голе Бонгонда Игорь Акинфеев мог дотянуться, но не смог. Ну ладно. Так бывает. Просто мяч немного свалился, хотя он был берущимся. С первых минут было видно, что «Спартак» владеет преимуществом. ЦСКА на 27-28-й минуте впервые дошли до ворот. Когда «Спартак» забил, было понятно, что они не проиграют», — сказал Мостовой «СЭ».

«Спартак» набрал 25 очков и занимает 5-е место в таблице РПЛ. Команда Деяна Станковича обошла ЦСКА, который с 24 очками расположился на 6-й строчке.

Александр Мостовой
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Установлена передавшая оружие исполнителям теракта в «Крокусе» группировка
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого завоевал серебро чемпионата Китая
Игнатова не исключила своего участия в Олимпиаде в Италии
Воспитательное удаление Кузи и сгоревшая «армейская» хата. Что произошло в матче «Салават Юлаев» - СКА
Экс-член Госдепа рассказал о возможных требованиях Трампа от РФ в случае победы
Лечебное пособие: максимальный размер больничного вырастет до 6,8 тыс. в день
Материалы сюжета РПЛ, 14-й тур: дерби ЦСКА — «Спартак» и другие матчи
Мостовой призвал отменить красную карточку Литвинова
Виллиана Рошу избаловала ЭСК, но в драке в дерби виноват судья Сухой
Станкович: «Сербское дерби с Николичем? Сегодня писалась страница московского дерби»
Роша: «Судья принял правильное решение. Но мне кажется, надо было больше спартаковцев удалять»
Станкович: «Не стану комментировать работу арбитров»
Станкович: «Бонгонда должен был забить. Я знал, что его прорвет»
Сегодня
Вчера
Неделя