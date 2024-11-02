Мостовой: «Был удивлен, когда до игры говорили, что ЦСКА легко обыграет «Спартак»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» подвел итоги матча 14-го тура РПЛ против ЦСКА (2:0).

«Был удивлен, когда до игры говорили, что ЦСКА легко обыграет «Спартак». Две команды были почти одинаковые. В голе Бонгонда Игорь Акинфеев мог дотянуться, но не смог. Ну ладно. Так бывает. Просто мяч немного свалился, хотя он был берущимся. С первых минут было видно, что «Спартак» владеет преимуществом. ЦСКА на 27-28-й минуте впервые дошли до ворот. Когда «Спартак» забил, было понятно, что они не проиграют», — сказал Мостовой «СЭ».

«Спартак» набрал 25 очков и занимает 5-е место в таблице РПЛ. Команда Деяна Станковича обошла ЦСКА, который с 24 очками расположился на 6-й строчке.