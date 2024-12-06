Мостовой: «Не удивлюсь трансферу Сперцяна в «ПСЖ»! Надо ехать»

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал интерес «ПСЖ» к полузащитнику «Краснодара» Эдуарду Сперцяну.

«Если есть такое предложение, конечно, нужно ехать! Однозначно! Без разговоров. Может ли помочь Сперцяну Сафонов при адаптации в «ПСЖ»? Не знаю, здесь не знаю, а причем здесь адаптация? Тут предложение еще только, если оно есть, не нужно пока говорить про адаптацию. Если есть предложение, нужно ехать. В «ПСЖ» ты же едешь, а не непонятно куда. Вот что я говорил про Сафонова, все на 100 процентов сбывается», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».

В этом сезоне Сперцян забил 6 голов и отдал 3 голевые передачи в 24 матчах.