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Сегодня, 16:32

Мостовой: «Не считаю Писарева аферистом, просто такое выражение»

Иван Шитик
Корреспондент

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал конфликт с тренером сборной России Николаем Писаревым.

Ранее Мостовой, рассказывая, почему не смотрел товарищескую игру России с Киргизией (2:1), назвал Писарева аферистом во время матча Медиалиги.

«Полгода назад где был Писарев? Никто из журналистов о нем не говорил. Почему никто не спрашивал о наших с ним обзывательствах? А сейчас Писарев стал в роли какого-то пятого тренера, и все стали спрашивать.

Почему я считаю Писарева аферистом? Я не считаю его таким. Просто такое выражение. Это абсолютно нормальное слово для всех. Оно что, запрещенное что ли?

Это же все из-за спортивных моментов. Когда человек из ниоткуда приходит в одну команду, его убирают, а он идет во вторую, третью. Многих по десять лет не зовут, а кто-то за два месяца по три команды меняет.

Мы с Николаем в обычных отношениях. У нас за сорок лет было столько разных конфликтов, что их все можно в автобус сложить. Зачем этому уделять внимание?» — сказал Мостовой Sport24.

Мостовой является главным тренером медийной команды Fight Nights.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-09-30-aleksandr-mostovoy-ne-schitayu-pisareva-aferistom-prosto-takoye-vyrazheniye
Александр Мостовой
Николай Писарев
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