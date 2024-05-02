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Александр Мостовой: «Пригласите меня в «Зенит» — тоже буду штамповать титулы год за годом»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Экс-футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал новость о продлении контракта Сергея Семака с «Зенитом».

«Семак продлил контракт с «Зенитом»? А что может быть лучше «Зенита», который выигрывает РПЛ каждый год. Там просто шикарные условия. Другое дело, если бы Семак подписал контракт на пять лет с «Факелом» или «Уралом», например. А тут, что говорить об этом. Пригласите меня в «Зенит» — я тоже буду штамповать титулы год за годом. Все было бы замечательно», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

30 апреля председатель совета директоров «Зенита» Елена Илюхина сообщила, что клуб договорился с Семаком о продлении контракта до 2030 года.

Источник: РБ Спорт
Александр Мостовой
Сергей Семак
ФК Зенит
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