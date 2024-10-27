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Сегодня, 19:18

Мостовой: «Динамо» играет так: вы забьете сколько можете, а мы — сколько захотим»

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Экс-игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал «СЭ» победу «Динамо» над «Химками» (4:3) в матче 13-го тура РПЛ.

«Не знаю, с чем связать эти пропущенные мячи. «Динамо» играет так: вы забьете сколько можете, а мы — сколько захотим. По игре «Химки» не заслуживали поражение, но опять сыграли роль ошибки. Блин, мяч проходит через всех игроков и вы пропускаете гол. Видно, что у «Химок» есть проблема в центре поля, там, по моему мнению, должны играть другие футболисты. Тогда не будет таких разрывов, но хорошего футболиста тоже нужно найти и увидеть, но это не мои дела, они же все разбираются в футболе. «Химки» могли бы и не проиграть, но когда мяч проходит через центр поля... При счете 2:2 ты выходишь из раздевалки и пропускаешь такой мяч, елки-палки!» — сказал Мостовой «СЭ».

«Динамо» набрало 26 очков и занимает 4-е место в таблице РПЛ. «Химки» с 11 очками — на 13-й строчке.

Даниил Нахлесткин

Александр Мостовой
ФК Динамо (Москва)
ФК Химки

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