Мостовой о возможном увольнении Станковича: «Мне не кажется, что в «Спартаке» нужны изменения»

2 ноября, 21:45
Бывший футболист сборной СССР и России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» прокомментировал поражение «Спартака» в матче 14-го тура РПЛ от «Краснодара» (1:2).
«Я думал, что «Спартак» не проиграет. Но в чем силен «Краснодар»? Иностранцами, а конкретно Кордобой. Не зря его признали в прошлом сезоне лучшим игроком лиги. Он это лишний раз и доказал. Возможное увольнение Станковича? «Спартак» самая обсуждаемая команда в нашей стране. Я не придаю этому значение. Мне не кажется, что в «Спартаке» нужны изменения», — сказал Мостовой «СЭ».
«Краснодар» одержал четвертую победу подряд в РПЛ и вернулся на первое место в турнирной таблице с 32 очками. «Спартак» идет на шестой строчке с 22 очками.
Врн36
Если бы на месте Станковича сейчас был Абаскаль, то царь говорил бы по другому
03.11.2025
Konstantin
Скажи еще то, что происходит со Спартаком вина Мостового)
02.11.2025
Niko McCowrey
Сколько СЭ платит этому, чтобы он с ними разговаривал?
02.11.2025
Artorixus
А ведь я раньше топил за Царя. Ошибался. Ведь то, что происходит сегодня со Спартаком, однозначно вина Станковича (вспомним как классно играл Спартак прошлой осенью). Так расстроить такую игру может только недотренер-физрук. И не признавать это тому же Царю, нонсенс и огромный минус , ибо соглашаться с тем, что сейчас происходит со Спартаком и считать это нормальным, непозволительно соискателю на пост гл.тренера Спартака.
02.11.2025
Marcus Crassus
ГЕНИЙ!!!!!!!!!!!!:rofl::rofl::rofl::rofl::rofl:
02.11.2025
efim6010
Лысый бармалей - психопат и всем надоели его выходки.
02.11.2025
Симон Вирсаладзе
Во вцепились-то в придурка ) Причём те же самые люди, что травили Карреру, Тедеску и Рыжего за куда меньшие прегрешения )
02.11.2025
Gordon
Я понимаю,если условному Аршавину так не покажется, но ты-то:))))))
02.11.2025