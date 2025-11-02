Видео
2 ноября, 21:45

Мостовой о возможном увольнении Станковича: «Мне не кажется, что в «Спартаке» нужны изменения»

Константин Белов
Корреспондент

Бывший футболист сборной СССР и России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» прокомментировал поражение «Спартака» в матче 14-го тура РПЛ от «Краснодара» (1:2).

«Я думал, что «Спартак» не проиграет. Но в чем силен «Краснодар»? Иностранцами, а конкретно Кордобой. Не зря его признали в прошлом сезоне лучшим игроком лиги. Он это лишний раз и доказал. Возможное увольнение Станковича? «Спартак» самая обсуждаемая команда в нашей стране. Я не придаю этому значение. Мне не кажется, что в «Спартаке» нужны изменения», — сказал Мостовой «СЭ».

«Краснодар» одержал четвертую победу подряд в РПЛ и вернулся на первое место в турнирной таблице с 32 очками. «Спартак» идет на шестой строчке с 22 очками.

8

  • Врн36

    Если бы на месте Станковича сейчас был Абаскаль, то царь говорил бы по другому

    03.11.2025

  • Konstantin

    Скажи еще то, что происходит со Спартаком вина Мостового)

    02.11.2025

  • Niko McCowrey

    Сколько СЭ платит этому, чтобы он с ними разговаривал?

    02.11.2025

  • Artorixus

    А ведь я раньше топил за Царя. Ошибался. Ведь то, что происходит сегодня со Спартаком, однозначно вина Станковича (вспомним как классно играл Спартак прошлой осенью). Так расстроить такую игру может только недотренер-физрук. И не признавать это тому же Царю, нонсенс и огромный минус , ибо соглашаться с тем, что сейчас происходит со Спартаком и считать это нормальным, непозволительно соискателю на пост гл.тренера Спартака.

    02.11.2025

  • Marcus Crassus

    ГЕНИЙ!!!!!!!!!!!!:rofl::rofl::rofl::rofl::rofl:

    02.11.2025

  • efim6010

    Лысый бармалей - психопат и всем надоели его выходки.

    02.11.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Во вцепились-то в придурка ) Причём те же самые люди, что травили Карреру, Тедеску и Рыжего за куда меньшие прегрешения )

    02.11.2025

  • Gordon

    Я понимаю,если условному Аршавину так не покажется, но ты-то:))))))

    02.11.2025

    Александр Мостовой
    Деян Станкович
    РПЛ
    ФК Краснодар
    ФК Спартак (Москва)
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
    «КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
    «Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
