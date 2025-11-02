Мостовой о возможном увольнении Станковича: «Мне не кажется, что в «Спартаке» нужны изменения»

Бывший футболист сборной СССР и России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» прокомментировал поражение «Спартака» в матче 14-го тура РПЛ от «Краснодара» (1:2).

«Я думал, что «Спартак» не проиграет. Но в чем силен «Краснодар»? Иностранцами, а конкретно Кордобой. Не зря его признали в прошлом сезоне лучшим игроком лиги. Он это лишний раз и доказал. Возможное увольнение Станковича? «Спартак» самая обсуждаемая команда в нашей стране. Я не придаю этому значение. Мне не кажется, что в «Спартаке» нужны изменения», — сказал Мостовой «СЭ».

«Краснодар» одержал четвертую победу подряд в РПЛ и вернулся на первое место в турнирной таблице с 32 очками. «Спартак» идет на шестой строчке с 22 очками.