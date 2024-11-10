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Мостовой о победе «Спартака» над «Акроном»: «Второй команды на поле я не заметил»

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Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал «СЭ» победу красно-белых над «Акроном» (4:0) в матче 15-го тура РПЛ.

«По матчу можно сказать, что на поле вышла и играла лишь одна команда. Второй команды я не заметил, и непонятно, что случилось с «Акроном». Думаю, «Акрону» повезло, что счет лишь 4:0, потому что можно было и пять, и шесть забивать. Не знаю, надо посмотреть в статистику, ударили ли они хоть раз по воротам «Спартака». А «Спартак» сыграл в свою силу, спокойно и хладнокровно с первых минут, и более чем заслуженно выиграл», — сказал Мостовой «СЭ».

Московская команда одержала третью подряд победу в чемпионате России. После этого матча «Спартак» с 28 очками снова вышел на пятое место в турнирной таблице. «Акрон» (16) идет на девятой позиции.

Следующую игру красно-белые проведут 23 ноября против «Локомотива». Клуб из Тольятти днем ранее встретится с «Рубином».

(Денис Сафронов)

Александр Мостовой
Футбол
РПЛ
ФК Акрон
ФК Спартак (Москва)

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