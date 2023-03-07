Мостовой: «Тикнизян понимает, что ему вряд ли придется играть на российскую сборную»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал решение защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна сменить российское спортивное гражданство на армянское.

«Каждый футболист имеет право выбирать, за какую сборную ему выступать. Тем более у него есть армянские корни. Но он не является основным игроком сборной России и «Локомотива». Он понимает, что ему вряд ли придется играть на российскую сборную. Он принял довольно логичное решение. Ничего такого в этом нет», — цитирует Мостового «Газета.Ru».

В текущем сезоне 23-летний защитник принял участие в 25 матчах «Локомотива» во всех турнирах, забил один гол и отдал четыре результативные передачи.