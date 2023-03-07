Мостовой: «Тикнизян понимает, что ему вряд ли придется играть на российскую сборную»

Сегодня, 16:50
Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал решение защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна сменить российское спортивное гражданство на армянское.
«Каждый футболист имеет право выбирать, за какую сборную ему выступать. Тем более у него есть армянские корни. Но он не является основным игроком сборной России и «Локомотива». Он понимает, что ему вряд ли придется играть на российскую сборную. Он принял довольно логичное решение. Ничего такого в этом нет», — цитирует Мостового «Газета.Ru».
В текущем сезоне 23-летний защитник принял участие в 25 матчах «Локомотива» во всех турнирах, забил один гол и отдал четыре результативные передачи.