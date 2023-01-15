Мостовой о будущем Дзюбы: «Если предложений больше не будет, то хотя бы в «Торпедо»

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Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал самые громкие трансферные слухи РПЛ.
— Самая громкая околотрансферная новость сейчас — Артем Дзюба в «Торпедо». Пока только на сборах. А будет ли реальный переход?
— Почему нет? Если предложений больше не будет, то хотя бы в «Торпедо». Тем более это Москва. Ясно, что команда находится на последнем месте в РПЛ, но Артем в принципе ничего не теряет. А если пару тройку забьет, команда будет выигрывать — опять героем будет, — сказал Мостовой «КП Спорт».
— Неужели Дзюба больше никому не нужен?
— Я тоже этим вопросом задаюсь. Дзюба для нашего чемпионата — в любую команду. Ясно, что кроме «Зенита», там есть кому забивать. Дзюба до сих пор может забивать и делать свою работу.
— Говорят, что перейти может и Дмитрий Баринов — в «Бешикташ». Будет ли для футболиста этот трансфер шагом вперед?
— Шаг вперед — однозначно. «Бешикташ» — сильная команда, играет в сильном чемпионате. Но захочет ли Баринов уйти с ведущих ролей «Локомотива» и попасть в серьезную конкуренцию? Это непросто. А Турция всегда была сильной. «Галатасарай», «Фенербахче», «Бешикташ» — они регулярно играю в еврокубках. Просто вокруг этого чемпионата нет ажиотажа.
— Конечно, так или иначе мы все следим за Захаряном и его возможным трансфером в «Челси». Эта сделка вообще реальна?
— Сейчас я затрудняюсь ответить на этот вопрос. Как будто бы он плохо провел первую часть сезона, после всех летних разговоров о трансфере в «Челси». О Захаряне стали меньше говорить, теперь начинают в переходе сомневаться. Но Арсену всего 19 лет, еще все возможно.
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