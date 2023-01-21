Мостовой: «Если Захарян уедет в Европу, то еще прибавит»

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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал ситуацию вокруг полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна и «Челси».
«Вряд ли эта ситуация может повлиять на Арсена Захаряна. Парню всего 19 лет, он очень молодой. Вся его футбольная жизнь еще впереди. Если футболист играет хорошо, у него каждый год будут такие предложения. Сейчас не получилось, потому что ситуация такая. Может, история повторится летом или на следующий год. Ему только играть надо, а не думать о том о сем. Я еще полтора года назад, когда мы впервые увидели Захаряна, говорил, что он способный парень. У него очень хорошие футбольные качества. Не зря он играет основным в «Динамо», в сборной он тоже становится одним из главных. В таком возрасте не многим это удавалось. Если он уедет в Европу, то еще прибавит. У нас есть пример хороший — Александр Головин», — сказал Мостовой Betonmobile.ru.
В текущем сезоне 19-летний Захарян провел 22 матча за «Динамо» во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 6 результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года.
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Основные источники исследования