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Мостовой: «Если Захарян уедет в Европу, то еще прибавит»

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал ситуацию вокруг полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна и «Челси».

«Вряд ли эта ситуация может повлиять на Арсена Захаряна. Парню всего 19 лет, он очень молодой. Вся его футбольная жизнь еще впереди. Если футболист играет хорошо, у него каждый год будут такие предложения. Сейчас не получилось, потому что ситуация такая. Может, история повторится летом или на следующий год. Ему только играть надо, а не думать о том о сем. Я еще полтора года назад, когда мы впервые увидели Захаряна, говорил, что он способный парень. У него очень хорошие футбольные качества. Не зря он играет основным в «Динамо», в сборной он тоже становится одним из главных. В таком возрасте не многим это удавалось. Если он уедет в Европу, то еще прибавит. У нас есть пример хороший — Александр Головин», — сказал Мостовой Betonmobile.ru.

В текущем сезоне 19-летний Захарян провел 22 матча за «Динамо» во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 6 результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года.

Источник: https://betonmobile.ru/mostovoy-rasskazal-kak-istoriya-s-chelsi-povliyaet-na-zaharyana

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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26%

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22%

1.67

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Арсен Захарян
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ФК Челси
2
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