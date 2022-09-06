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6 сентября, 21:25

Мостовой — о травме Мартинса: «Мозес тоже считался незаменимым, а сейчас о нем никто не вспоминает»

Иван Шитик
Корреспондент

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал травму полузащитника «Спартака» Кристофера Мартинса.

«Посмотрите, Виктор Мозес тоже считался незаменимым, а сейчас о нем никто не вспоминает. Такое происходит, когда у команды есть скамейка запасных. И красно-белые ей действительно располагают. По составу «Спартак» уступает только «Зениту». И у него есть, кем заменить и Мозеса, и Мартинса», — заявил Мостовой RT.

Ранее глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов подтвердил, что полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс выбыл на продолжительное время из-за травмы. Люксембуржец получил мышечное повреждение бедра, срок восстановления займет 3 месяца.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1045772-mostovoi-travma-martins
Александр Мостовой
ФК Спартак (Москва)
Кристофер Мартинс Перейра
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8
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