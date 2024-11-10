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Сегодня, 18:25

Александр Мостовой — об уходе Амарала из «Спартака»: «Не знаю, кто он, не видел даже его лица»

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Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой в комментарии для «СЭ» отреагировал на уход их клуба спортивного директора Томаша Амарала.

«Я даже не видел его лица, не знаю, кто он и как выглядит. Так что можно сказать: «был, пришел и ушел». Просто мы давно уже видим, что в клуб приезжают, недолго работают и уезжают. Вот теперь «Спартак» пойдет на новый круг. За последние лет десять уже куча людей приходило в клуб, а в футбол играли и разбирались человек пять. Если в клубе доходит до такого абсурда, что в академии имени Федора Черенкова был главным человек из Алжира, то чему тут удивляться? Теперь, наверное, вновь пригласят человека не из России или не футбольного человека», — сказал Мостовой «СЭ».

33-летний португалец занимал пост спортивного директора «Спартака» с декабря прошлого года. Ранее Амарал работал скаутом в «Бенфике». Стороны расторгли контракт по соглашению сторон.

После 15 матчей «Спартак» с 28 очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. 10 ноября красно-белые дома разгромили «Акрон» (4:0) в матче 15-го тура.

Денис Сафронов

Александр Мостовой
ФК Спартак (Москва)
Томаш Амарал

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