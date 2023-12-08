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Сегодня, 12:22

Мостовой — о Рибалте: «В «Спартак» люди приходят, деньги зарабатывает и уходят. Этот будет таким же»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Экс-футболист «Спартака» Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» прокомментировал возможное назначение Хавьера Рибалты на пост спортивного директора красно-белого клуба.

«Да, он формировал чемпионский состав «Зенита», но что здесь сложного, когда есть деньги? Здесь особого труда не надо. Найти за копейки футболиста, который раскроется, — другое дело. Честно сказать, такое ощущение, что просто кто-то сидит в «Спартаке», глобус крутит и пальцем тыкает: «Давай этого», «Давай». Мне вообще нет никакой разницы, кто приехал в «Спартак». И не только мне», — сказал Мостовой «СЭ».

Мостовой также высказался о работе нынешнего спортивного директора «Спартака» Пола Эшуорта.

«Чем не устраивают люди, которые были до него? Вот не устраивает вас Эшуорт, потратил много денег, почему тогда нас не слушаете, когда мы говорим об этом? Я и пять, и семь лет назад спрашивал, кто эти люди. Поэтому люди приходят, деньги зарабатывают и уходят. Этот будет таким же. Все по кругу. Примут ли в «Спартаке» человека после «Зенита»? В этом нет ничего такого. Он же не футболистом был, а работал в офисе — там еще человек 100-150 сидит», — добавил Мостовой.

8 декабря Рибалта прибыл в Москву. 7 декабря о переговорах между «Спартаком» и 43-летним менеджером сообщил журналист Иван Карпов. Сам Рибалта опроверг эту информацию.

Рибалта с 2018 по 2021 год занимал должность спортивного директора «Зенита». Его последним местом работы был «Марсель», который он покинул в октябре.

Александр Мостовой
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Хавьер Рибалта
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