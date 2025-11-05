Видео
5 ноября, 18:05

Александр Мостовой — о возможном гражданстве РФ для Вендела: «Нормальный здравомыслящий человек спросит: «А зачем это надо?»

Александр Абустин
корреспондент

Бывший полузащитник сборных СССР и России Александр Мостовой поделился с «СЭ» мнением, нужно ли давать российский паспорт футболисту «Зенита» Венделу.

«Он свободный человек и может выбирать. Но это не значит, что его в сборную будут вызывать. Все же понимают, что если ему дадут паспорт, то просто освободится место легионерское в «Зените». Зачем он нам в сборной? У нас в расширенном списке 40 человек на игру с Гренадой. Нормальный здравомыслящий человек спросит: «А зачем это надо?» Сам Карпин об этом скажет», — сказал Мостовой «СЭ».

Вендел играет за «Зенит» с 2020 года. В текущем сезоне на счету полузащитника 12 матчей во всех турнирах и 2 голевые передачи.

40

  • Jean4

    Уменьшение налога это плюс для легионера, а для клуба обход лимита. Все в плюсе, все довольны.

    06.11.2025

  • alexb2025personal

    Да не для этого даже, а из-за налогов. Кстати, с иностранцами, у которых два гражданства история интересная: Сазонов (получение второго при наличие российского и смена спортивного гражданства) был бы легионером, Сперцян (та же история) - нет, Дуглас (приобретение российского в том числе и спортивного, а потом возвращение спортивного бразильского) - легионер. Майга (второе российское) - легионер. И т.д. Таких игроков много. Иву (второе армянское, российского нет) - не легионер.

    06.11.2025

  • alexb2025personal

    Как зачем? Человек хочет платить меньше налогов. Зачем большинство людей получают второе гражданство? Чтобы почувствовать себя в новом статусе? Нет. Чтобы ходить голосовать? Нет. Чтобы за тебя голосовали? Нет. Чтобы вызывали в присяжные? Нет. Скорее всего, чтобы иметь поменьше проблем с бюрократией, ездить за границу с новым паспортом, возможно, чтобы получить работу, которая требует гражданства.

    06.11.2025

  • spar001

    подготовка к лимиту в разгаре:grin:...

    06.11.2025

  • Илья858

    "Бывший полузащитник Александр Мостовой поделился с «СЭ» мнением" Зачем это надо? Зачем нормальному здравомыслящему человеку мнение Мостового по любому вопросу?

    06.11.2025

  • Владимир Филимонов

    Клаудиньо и Малком получили гражданство на основании указа Президента (на том основании, что у них "высокие достижения в области ... представляющей интерес для России"). У Президета нет обязанности признавть достижения Вендела. Тем более, в любом другом виде спорта человека без медалей ЧМ/ОИ "выдающимся спортсменом" точно никто не признает и гражданства на этом основании не даст.

    06.11.2025

  • bandradio

    Мы тогда участвовали в международных соревнованиях. Плюс был свой ЧМ. А сейчас зачем? Только чтобы Зениту вписаться в новый лимит.

    06.11.2025

  • bandradio

    Чтобы вписаться в новый Дегтяревский лимит. Больше не для чего.

    06.11.2025

  • Дед Пихто

    Это надо газпрему для обхода лимита, и самому футболеру для минимизации налогов.

    06.11.2025

  • oiv1vio

    Стоп. А ты кто такой? Ты разбираешься в игровых выдах?

    06.11.2025

  • oiv1vio

    Другой нормальный ответит - для развития российского футбола.

    06.11.2025

  • oiv1vio

    А причём тут Дегтярёв? Он что, что-то высказал против действий Зенита? Вот, команды сами и разбираются, но, в рамках законов России и регламента РПЛ.

    06.11.2025

  • oiv1vio

    Я не болельщик Зенита, но, если Зенит действет в рамках законов России и регламента РПЛ, то к нему не может быть никаких претензий.

    06.11.2025

  • oiv1vio

    Если по закону России Вендел имеет право на гражданство, то отказывавать ему, это будет не законно. Если игрок имеет гражданство России, то его нельзя дискриминировать, так как все граждане имеют равные права.

    06.11.2025

  • Ivan Ivanov

    Что дозволено Юпитеру , не дозволено быку ..Пока во главе Пропан - Бутан так и будет..

    06.11.2025

  • svs

    Нормальный спросит: зачем нужен лимит?

    06.11.2025

  • Игорь Конов

    А Фернандес разве мало принёс пользы России или Ан и т.д.

    05.11.2025

  • Олег

    Да во всех странах так делается. В каждом чемпионате играют десятки натурализированных игроков.

    05.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Соплюний, ты то есчо откель пуки шипишь .. сдрызднесь внюхая.

    05.11.2025

  • Forward-72

    Жалко ЦСКА сейчас не всемогущ, сразу в армию загремел бы

    05.11.2025

  • Циничный

    Ответ: А нех вводить всякие искусственные лимиты в стиле популиста Дегтярева! Команды сами разберутся. А Дегтярев и Александр Мостовой пусть учат жен щи варить!

    05.11.2025

  • rashton22

    Ну хватит уже ходить дерьмом, вечно недоволен. Мостовой сказал абсолютно верно. Что можно возразить то? По сути нечего!

    05.11.2025

  • тихоновнавсегда

    Я волком бы выгрыз бюрократизм. К мандатам почтения нету. К любым чертям с матерями катись любая бумажка. Но эту...)))

    05.11.2025

  • Gordon

    Раз в год и Мостовой дело говорит.

    05.11.2025

  • Славомудр Приморский

    Нормальные молчат - чтобы их многочисленное болотное глорьё с дерьмом не смешало.

    05.11.2025

  • ФОКСИ

    Если один, ничего не понимающий, в игровых видах, которые у нас в глубокой ж...., клоун-функционер хочет ужесточить лимит, ужесточение которого развитию футбола в стране ничего не даст в положительном итоге, то те, кого это волнует покажут этому клоуну средний палец, что достаточно логично.... и это будет не только Вендел.....

    05.11.2025

  • karwin

    Бывший игрок сборной России Александр Мостовой поделился мнением о вызове в национальную команду футболиста «Краснодара» Ари. — Дзюба получил травму, но тренерский штаб нашел выход: дал паспорт Ари. Таким способом мы сможем любую позицию в сборной закрыть. Я понимаю, что так говорить не корректно, потому что Ари получил гражданство без оглядки на сборную. Но когда я получал гражданство Испании и Португалии я не просился в чужие сборные, хотя по паспорту мог бы за них выступать.

    05.11.2025

  • karwin

    Ну, по сути - да, удобный бонус, но получил гражданство через фиктивный брак, когда играл за Бенфику. После чего, ессно, не считался более легионеоом. Карпин, согласен - упакован получше царя).

    05.11.2025

  • lvb

    Из вью Мостового. "Разговор по пятницам". 2020 год "У вас испанский паспорт? - Португальский. Разницы нет. Главное, как гражданин ЕС могу передвигаться по Европе без визы."(с) Как видим , не совсем для того зачем возможно получит паспорт Вендел). Но все же у Карпина круче)))

    05.11.2025

  • Dron56

    Держать в руках Российских паспорт это Суперски ! Человека сразу обуевает неописуемая радость бытия ! Неужели Вы этого непонимаете ? Он же поднимает статусность его обладателя на его Родине ! Неужели Вы этого непонимаете ? А Вы все про легов ,да пролегов а для человека это наверное второстепенный вопрос.

    05.11.2025

  • karwin

    Так у царя португальское есть. Причем, получил он его ровно для того же, для чего его получает Вендел.

    05.11.2025

  • Skorz.

    Вообщем , Мостовой не далек от истины ! Здесь , в большей степени , для Вендела фажны околопаспортные дела , а не само гражданство. Что именно : конечно лишний "паспортист"в команде , посещение Страны , само проживание в России , независимое от футбола , налоги и т.д. ))) Но !!!Зарплата в евро , это свещенная корова ! Трогать и обсуждать-нельзя.

    05.11.2025

  • lvb

    "Тсару" было бы неплохо сначала спросить у того же Валеры Верим.. "Валера, а зачем тебе аж 3 гражданства, РФ, Испания и Эстония"?)) А потом вылезать с имхой))

    05.11.2025

  • Jean4

    А другой, нормальный здравомыслящий человек ему ответит: «Для того, чтобы обойти лимит на легионеров!»

    05.11.2025

  • Artorixus

    Конечно спросит, ведь действительно в сборную страны этот дядя не пойдёт, значит всё говорит о том, что это делается в угоду тому же Зениту и лишь для того, чтобы этот настоящий бразильян числился уже как россиянин и на него уже не распространяется будущий лимит на легионеров. Мне уже, лишь при упоминани слова зенит, воротить начинает. Во что превратили команду Аршавина и Ко. Ну ведь всё уже есть и стадион бесплатный, и денег - гора, и бразильянов дорогих на все случаи жизни, и даже двойное столетие клуба до сих пор отмечают, теперь вот с липовым гражданством дела закрутили. Ну не хотят боссы Зенита жить нормальной жизнью, всё норовят под себя, под себя загрести. Нормальные болелы Зенита, как вам такое?!

    05.11.2025

  • shpasic

    так у Вендела бразильский паспорт отобрали прост, чтоб больше не уезжал.

    05.11.2025

  • КубаньКраснодар

    Не нужно в очередной раз идти на поводу у Зенита. Все прекрасно понимают для чего это делается.

    05.11.2025

  • Tito88

    Да все всё пиекрасно понимают. Дегтяреву об этом напишите, а заодно задайте ему вопрос, чем является исскуственная смена гражданства для обхода лимита на легионеров, без последующего выступлен я в сборной России? Если уж приняли решение по лимиту, тогда и пропишите, что легионером не считается гражданин Российской Федерации по рождению, либо гражданин Российской Федерации не по рождению, заигранный в основной сборной России по футболу. А то славная бомжатня всему своему Рио де Жанейро гражданство России присвоит.

    05.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Санек, видно, себя причислил к якобы "нормальным здравомыслящим" человекам? Энто он малость переоценил своё якобы "величие".

    05.11.2025

    Александр Мостовой
    Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
