Александр Мостовой — о возможном гражданстве РФ для Вендела: «Нормальный здравомыслящий человек спросит: «А зачем это надо?»

Бывший полузащитник сборных СССР и России Александр Мостовой поделился с «СЭ» мнением, нужно ли давать российский паспорт футболисту «Зенита» Венделу. «Он свободный человек и может выбирать. Но это не значит, что его в сборную будут вызывать. Все же понимают, что если ему дадут паспорт, то просто освободится место легионерское в «Зените». Зачем он нам в сборной? У нас в расширенном списке 40 человек на игру с Гренадой. Нормальный здравомыслящий человек спросит: «А зачем это надо?» Сам Карпин об этом скажет», — сказал Мостовой «СЭ».



Вендел играет за «Зенит» с 2020 года. В текущем сезоне на счету полузащитника 12 матчей во всех турнирах и 2 голевые передачи.

Jean4 Уменьшение налога это плюс для легионера, а для клуба обход лимита. Все в плюсе, все довольны. 06.11.2025

alexb2025personal Да не для этого даже, а из-за налогов. Кстати, с иностранцами, у которых два гражданства история интересная: Сазонов (получение второго при наличие российского и смена спортивного гражданства) был бы легионером, Сперцян (та же история) - нет, Дуглас (приобретение российского в том числе и спортивного, а потом возвращение спортивного бразильского) - легионер. Майга (второе российское) - легионер. И т.д. Таких игроков много. Иву (второе армянское, российского нет) - не легионер. 06.11.2025

alexb2025personal Как зачем? Человек хочет платить меньше налогов. Зачем большинство людей получают второе гражданство? Чтобы почувствовать себя в новом статусе? Нет. Чтобы ходить голосовать? Нет. Чтобы за тебя голосовали? Нет. Чтобы вызывали в присяжные? Нет. Скорее всего, чтобы иметь поменьше проблем с бюрократией, ездить за границу с новым паспортом, возможно, чтобы получить работу, которая требует гражданства. 06.11.2025

spar001 подготовка к лимиту в разгаре:grin:... 06.11.2025

Илья858 "Бывший полузащитник Александр Мостовой поделился с «СЭ» мнением" Зачем это надо? Зачем нормальному здравомыслящему человеку мнение Мостового по любому вопросу? 06.11.2025

Владимир Филимонов Клаудиньо и Малком получили гражданство на основании указа Президента (на том основании, что у них "высокие достижения в области ... представляющей интерес для России"). У Президета нет обязанности признавть достижения Вендела. Тем более, в любом другом виде спорта человека без медалей ЧМ/ОИ "выдающимся спортсменом" точно никто не признает и гражданства на этом основании не даст. 06.11.2025

bandradio Мы тогда участвовали в международных соревнованиях. Плюс был свой ЧМ. А сейчас зачем? Только чтобы Зениту вписаться в новый лимит. 06.11.2025

bandradio Чтобы вписаться в новый Дегтяревский лимит. Больше не для чего. 06.11.2025

Дед Пихто Это надо газпрему для обхода лимита, и самому футболеру для минимизации налогов. 06.11.2025

oiv1vio Стоп. А ты кто такой? Ты разбираешься в игровых выдах? 06.11.2025

oiv1vio Другой нормальный ответит - для развития российского футбола. 06.11.2025

oiv1vio А причём тут Дегтярёв? Он что, что-то высказал против действий Зенита? Вот, команды сами и разбираются, но, в рамках законов России и регламента РПЛ. 06.11.2025

oiv1vio Я не болельщик Зенита, но, если Зенит действет в рамках законов России и регламента РПЛ, то к нему не может быть никаких претензий. 06.11.2025

oiv1vio Если по закону России Вендел имеет право на гражданство, то отказывавать ему, это будет не законно. Если игрок имеет гражданство России, то его нельзя дискриминировать, так как все граждане имеют равные права. 06.11.2025

Ivan Ivanov Что дозволено Юпитеру , не дозволено быку ..Пока во главе Пропан - Бутан так и будет.. 06.11.2025

svs Нормальный спросит: зачем нужен лимит? 06.11.2025

Игорь Конов А Фернандес разве мало принёс пользы России или Ан и т.д. 05.11.2025

Олег Да во всех странах так делается. В каждом чемпионате играют десятки натурализированных игроков. 05.11.2025

Saiga-спринтер Соплюний, ты то есчо откель пуки шипишь .. сдрызднесь внюхая. 05.11.2025

Forward-72 Жалко ЦСКА сейчас не всемогущ, сразу в армию загремел бы 05.11.2025

Циничный Ответ: А нех вводить всякие искусственные лимиты в стиле популиста Дегтярева! Команды сами разберутся. А Дегтярев и Александр Мостовой пусть учат жен щи варить! 05.11.2025

rashton22 Ну хватит уже ходить дерьмом, вечно недоволен. Мостовой сказал абсолютно верно. Что можно возразить то? По сути нечего! 05.11.2025

тихоновнавсегда Я волком бы выгрыз бюрократизм. К мандатам почтения нету. К любым чертям с матерями катись любая бумажка. Но эту...))) 05.11.2025

Gordon Раз в год и Мостовой дело говорит. 05.11.2025

Славомудр Приморский Нормальные молчат - чтобы их многочисленное болотное глорьё с дерьмом не смешало. 05.11.2025

ФОКСИ Если один, ничего не понимающий, в игровых видах, которые у нас в глубокой ж...., клоун-функционер хочет ужесточить лимит, ужесточение которого развитию футбола в стране ничего не даст в положительном итоге, то те, кого это волнует покажут этому клоуну средний палец, что достаточно логично.... и это будет не только Вендел..... 05.11.2025

karwin Бывший игрок сборной России Александр Мостовой поделился мнением о вызове в национальную команду футболиста «Краснодара» Ари. — Дзюба получил травму, но тренерский штаб нашел выход: дал паспорт Ари. Таким способом мы сможем любую позицию в сборной закрыть. Я понимаю, что так говорить не корректно, потому что Ари получил гражданство без оглядки на сборную. Но когда я получал гражданство Испании и Португалии я не просился в чужие сборные, хотя по паспорту мог бы за них выступать. 05.11.2025

karwin Ну, по сути - да, удобный бонус, но получил гражданство через фиктивный брак, когда играл за Бенфику. После чего, ессно, не считался более легионеоом. Карпин, согласен - упакован получше царя). 05.11.2025

lvb Из вью Мостового. "Разговор по пятницам". 2020 год "У вас испанский паспорт? - Португальский. Разницы нет. Главное, как гражданин ЕС могу передвигаться по Европе без визы."(с) Как видим , не совсем для того зачем возможно получит паспорт Вендел). Но все же у Карпина круче))) 05.11.2025

Dron56 Держать в руках Российских паспорт это Суперски ! Человека сразу обуевает неописуемая радость бытия ! Неужели Вы этого непонимаете ? Он же поднимает статусность его обладателя на его Родине ! Неужели Вы этого непонимаете ? А Вы все про легов ,да пролегов а для человека это наверное второстепенный вопрос. 05.11.2025

karwin Так у царя португальское есть. Причем, получил он его ровно для того же, для чего его получает Вендел. 05.11.2025

Skorz. Вообщем , Мостовой не далек от истины ! Здесь , в большей степени , для Вендела фажны околопаспортные дела , а не само гражданство. Что именно : конечно лишний "паспортист"в команде , посещение Страны , само проживание в России , независимое от футбола , налоги и т.д. ))) Но !!!Зарплата в евро , это свещенная корова ! Трогать и обсуждать-нельзя. 05.11.2025

lvb "Тсару" было бы неплохо сначала спросить у того же Валеры Верим.. "Валера, а зачем тебе аж 3 гражданства, РФ, Испания и Эстония"?)) А потом вылезать с имхой)) 05.11.2025

Jean4 А другой, нормальный здравомыслящий человек ему ответит: «Для того, чтобы обойти лимит на легионеров!» 05.11.2025

Artorixus Конечно спросит, ведь действительно в сборную страны этот дядя не пойдёт, значит всё говорит о том, что это делается в угоду тому же Зениту и лишь для того, чтобы этот настоящий бразильян числился уже как россиянин и на него уже не распространяется будущий лимит на легионеров. Мне уже, лишь при упоминани слова зенит, воротить начинает. Во что превратили команду Аршавина и Ко. Ну ведь всё уже есть и стадион бесплатный, и денег - гора, и бразильянов дорогих на все случаи жизни, и даже двойное столетие клуба до сих пор отмечают, теперь вот с липовым гражданством дела закрутили. Ну не хотят боссы Зенита жить нормальной жизнью, всё норовят под себя, под себя загрести. Нормальные болелы Зенита, как вам такое?! 05.11.2025

shpasic так у Вендела бразильский паспорт отобрали прост, чтоб больше не уезжал. 05.11.2025

КубаньКраснодар Не нужно в очередной раз идти на поводу у Зенита. Все прекрасно понимают для чего это делается. 05.11.2025

Tito88 Да все всё пиекрасно понимают. Дегтяреву об этом напишите, а заодно задайте ему вопрос, чем является исскуственная смена гражданства для обхода лимита на легионеров, без последующего выступлен я в сборной России? Если уж приняли решение по лимиту, тогда и пропишите, что легионером не считается гражданин Российской Федерации по рождению, либо гражданин Российской Федерации не по рождению, заигранный в основной сборной России по футболу. А то славная бомжатня всему своему Рио де Жанейро гражданство России присвоит. 05.11.2025

Saiga-спринтер Санек, видно, себя причислил к якобы "нормальным здравомыслящим" человекам? Энто он малость переоценил своё якобы "величие". 05.11.2025