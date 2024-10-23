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Сегодня, 13:22

Мостовой — о пиве на стадионах: «У нас с этим трудно, потому что народ немного бесшабашный»

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Бывший игрок сборной России Александр Мостовой в комментарии «СЭ» прокомментировал возможное возвращение пива на стадионы.

«Давайте так. Я большую часть своей карьеры провел за границей, и даже там я никогда не видел проблем с пивом. Там люди спокойно его пьют до, во время и после игры. У нас же с этим трудно, потому что народ немного бесшабашный: если где есть кружка пива, то там пойдет и литр, и два...

Поэтому у нас всегда было трудно это ввести, хоть я лично никогда не был против. Просто я понимаю, что есть люди, у которых от одного бокала может крышу снести, а на стадионы приходит много девушек и детей, и непонятно, кто как себя поведет. Никто же не застрахован от того, что появятся проблемы, поэтому это очень противоречивая ситуация», — сказал Мостовой «СЭ».

Ранее генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов в интервью «СЭ» высказался за возвращение пива на стадион. Запрет на продажу алкогольного пива на спортивных объектах в России действует с 2005 года.

(Денис Сафронов)

Александр Мостовой
Футбол
Максим Митрофанов

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