Мостовой: «Надо смотреть на форму Глушакова, но в РПЛ сейчас медленный футбол, может и потянет»

Бывший футболист «Сельты» Александр Мостовой прокомментировал возможный переход полузащитника Дениса Глушакова в «Ростов».

«Глушаков в «Ростове»? Не знаю, давно не видел Дениса на поле. Надо смотреть на его физическую форму, но сейчас в РПЛ медленный футбол, может и потянет. Если желанием есть и физическое состояние позволяет играть, то никаких проблем не вижу», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

Ранее Глушаков рассказал «СЭ» о прохождении медосмотра вместе с «Ростовом». В текущем сезоне он провел 7 матчей во второй лиге за костромской «Спартак» и отметился 1 результативной передачей.