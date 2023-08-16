Мостовой: «Будет обидно, если Захарян не уедет в Европу. Молодость проходит»

Сегодня, 18:47
Экс-футболист «Спартака» и «Сельты» Александр Мостовой прокомментировал «СЭ» возможный срыв трансфера полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».
«Конечно, в очередной раз Арсену будет обидно. «Реал Сосьедад» хорошая команда, в Лиге чемпионов. Город там сумасшедший, все для футбола. Конечно, будет неприятно, тем более, если они уже вроде договорились. У Арсена преимущество перед многими в том, что он молодой. Сейчас можно сказать, что ничего страшного. На следующий год получится. Но молодость проходит. Конечно, будет обидно, если Захарян не уедет в Европу», — сказал Мостовой «СЭ».
16 августа в «Динамо» подтвердили, что Захарян вернулся к тренировкам в составе команды.
13 августа в «Реал Сосьедад» заявили, что сделка по переходу Захаряна близка к завершению. По информации «СЭ», баскский клуб заплатит за игрока 12 миллионов евро плюс бонусы. Сообщалось, что «Реал Сосьедад» предлагает Захаряну контракт более чем на пять лет.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Краснодар
|4
|4
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|0
|8-1
|12
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2
|Урал
|4
|3
|1
|0
|7-3
|10
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3
|ЦСКА
|4
|3
|0
|1
|11-6
|9
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4
|Спартак
|4
|3
|0
|1
|11-7
|9
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5
|Кр. Советов
|4
|2
|2
|0
|11-6
|8
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6
|Зенит
|4
|2
|1
|1
|7-4
|7
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7
|Динамо
|4
|2
|1
|1
|9-8
|7
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8
|Ростов
|4
|2
|1
|1
|7-7
|7
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9
|Локомотив
|4
|1
|2
|1
|8-8
|5
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10
|Пари НН
|4
|1
|1
|2
|2-3
|4
|
11
|Ахмат
|4
|1
|0
|3
|5-8
|3
|
12
|Сочи
|4
|1
|0
|3
|4-7
|3
|
13
|Балтика
|4
|1
|0
|3
|3-7
|3
|
14
|Рубин
|4
|0
|2
|2
|4-10
|2
|
15
|Оренбург
|4
|0
|1
|3
|3-8
|1
|
16
|Факел
|4
|0
|0
|4
|3-10
|0
|18.08
|19:30
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Рубин – Кр. Советов
|- : -
|19.08
|15:00
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Динамо – ЦСКА
|- : -
|19.08
|17:30
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Балтика – Урал
|- : -
|19.08
|19:30
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|19.08
|20:00
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Сочи – Ростов
|- : -
|20.08
|17:30
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Факел – Пари НН
|- : -
|20.08
|19:30
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Спартак – Зенит
|- : -
|20.08
|20:00
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Ахмат – Оренбург
|- : -