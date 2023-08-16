Мостовой: «Будет обидно, если Захарян не уедет в Европу. Молодость проходит»

Экс-футболист «Спартака» и «Сельты» Александр Мостовой прокомментировал «СЭ» возможный срыв трансфера полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

«Конечно, в очередной раз Арсену будет обидно. «Реал Сосьедад» хорошая команда, в Лиге чемпионов. Город там сумасшедший, все для футбола. Конечно, будет неприятно, тем более, если они уже вроде договорились. У Арсена преимущество перед многими в том, что он молодой. Сейчас можно сказать, что ничего страшного. На следующий год получится. Но молодость проходит. Конечно, будет обидно, если Захарян не уедет в Европу», — сказал Мостовой «СЭ».

16 августа в «Динамо» подтвердили, что Захарян вернулся к тренировкам в составе команды.

13 августа в «Реал Сосьедад» заявили, что сделка по переходу Захаряна близка к завершению. По информации «СЭ», баскский клуб заплатит за игрока 12 миллионов евро плюс бонусы. Сообщалось, что «Реал Сосьедад» предлагает Захаряну контракт более чем на пять лет.